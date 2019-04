Heimatschutzministerin Nielsen verlässt Posten in Trumps Regierung

Weiterer Abgang in der US-Regierung: Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hört auf. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN

Überraschend gibt es den nächsten Wechsel in der Regierungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten. Das kündigte Trump am Sonntag auf Twitter an.