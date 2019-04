Trump und Sisi loben Beziehungen ihrer Länder

Starke Männer unter sich: US-Präsident Trump empfängt seinen ägyptischen Amtskollegen al-Sisi (rechts) in Washington. Der stets lächelnde ägyptische General kommandiert laut Beobachtern eine brutale Militärdiktatur, die Kritiker mundtot macht, einkerkert und foltert wie selten zuvor im Land am Nil. © KEYSTONE/AP/MANUEL BALCE CENETA

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi im Weissen Haus in Washington empfangen. Die beiden lobten die Beziehungen ihrer Länder. Äusserungen zu strittigen Themen, etwa Menschenrechtsfragen in Ägypten, gab es nicht.