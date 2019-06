Trump und Xi reden über Handelskrieg am G20-Gipfel

US-Präsident Donald Trump (links) und der chinesische Staatschef Xi Jinping (rechts) sind am Samstag in Osaka zu einem Gespräch über den Handelsstreit ihrer Länder zusammengekommen. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind am Samstag in Osaka zusammengetroffen, um über Auswege aus dem Handelsstreik zu sprechen. Das Ergebnis der Gespräche am Rande des G20-Gipfels wird mit Spannung erwartet.