Trump veröffentlicht Brief von Kim

Laut Nordkoreas Machthaber der Beginn einer "bedeutsamen Reise": Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump. (Archiv) © Keystone/AP/EVAN VUCCI

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich laut dem Weissen Haus in einem Dankesbrief an denUS-Präsidenten gewendet. Donald Trump veröffentlichte das in koreanischer Sprache verfasste und mit der Unterschrift Kims versehene Schreiben am Donnerstag auf Twitter.