US-Präsident Donald Trumps ungeliebter Justizminister: der 71-jährige Jeff Sessions. © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

US-Präsident Donald Trump will seinen ungeliebten Justizminister Jeff Sessions zumindest bis zu den Parlamentswahlen im November im Amt lassen. Das sagte er der US-Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.