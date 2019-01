Trump will Notstand nicht «so schnell» ausrufen

US-Präsident Donald Trump hat seine Notstands-Drohung schon wieder relativiert. Im Weissen Haus führte er Gespräche zur Grenzsicherheit. Die Mauer, die er an Mexikos Grenzen bauen möchte, blockiert das öffentliche Leben in den USA. © KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN

Im Ringen um den US-Haushalt hat Präsident Donald Trump am Freitag in Washington vor Reportern versichert, dass er nicht «so schnell» den nationalen Notstand ausrufen werde. Dies wäre für ihn zwar eine «leichte Lösung», aber «ich werde es nicht so schnell tun», sagte Trump.