Trump will Putin zum Stopp von Wahleinmischung aufgefordert haben

Bemüht sich um Schadensbegrenzung: US-Präsident Donald Trump. © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach eigener Aussage mitgeteilt, die USA würden keine Einmischung in ihre Wahlen tolerieren. Trump bemüht sich derzeit, die Empörung an seinem Auftritt mit Putin in Finnland einzudämmen.