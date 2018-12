Trump stimmt Auflösung seiner Stiftung zu

Die private Stiftung von US-Präsident Donald Trump wird aufgelöst. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

US-Präsident Donald Trump hat in die Auflösung seiner Familienstiftung eingewilligt. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood teilte mit, die verbleibenden Vermögenswerte der Trump Foundation würden an andere gemeinnützige Organisationen verteilt.