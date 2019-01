Trump zu Venezuela-Protesten: «Kampf für Freiheit hat begonnen!»

"Der Kampf für die Freiheit hat begonnen": US-Präsident Donald Trump unterstützte die Proteste in Venezuela gegen die dortige Regierung von Staatschef Nicolas Maduro. © KEYSTONE/EPA EFE/CRISTIAN HERNÁNDEZ

US-Präsident Donald Trump hat auf die zunehmenden Demonstrationen in Venezuela reagiert. «Der Kampf für die Freiheit hat begonnen», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.Trump stellte sich damit im Machtkampf in Venezuela erneut klar hinter den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó.