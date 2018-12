Trumps Wunschkandidat für Stabsführung sagt ab

Will nicht Stabschef im Weissen Haus werden: Trumps Wunschkandidat Nick Ayers. © KEYSTONE/AP Pool The Washington Post/JABIN BOTSFORD

Der Favorit für die Nachfolge von John Kelly als Stabschef im Weissen Haus, Nick Ayers, hat Präsident Donald Trump einen Korb gegeben. Ayers teilte am Sonntag auf Twitter mit, er werde das Weisse Haus verlassen und deutete einen Umzug in seine Heimat Georgia an.