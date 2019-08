Tschopp und Kocher frühzeitig out

Evelyne Tschopp (links) scheiterte an den WM in Tokio in der dritten Runde © KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Evelyne Tschopp und Fabienne Kocher scheitern an den Judo-Weltmeisterschaften in Tokio in der Kategorie bis 52 kg frühzeitig.Tschopp unterlag nach 32 Sekunden mittels Festhalte-Ippon der Britin Chelsie Giles.