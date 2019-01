Tsitsipas gewinnt weiter

Tsitsipas liess der grandiosen Leistung gegen Federer aber einen weiteren starken Auftritt folgen und besiegte den als Nummer 22 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Sehr zur Freude der vielen grechischen Fans in Melbourne behielt Tsitsipas auch in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinal die Nerven.

Dabei hatte die Partie denkbar schlecht begonnen. Der Grieche, bereits die Nummer 15 der Welt, verlor gleich sein erstes Aufschlagspiel, nachdem er gegen Federer noch sämtliche zwölf Breakchancen des Schweizers zunichte gemacht hatte. Dann fand er aber auch gegen den zähen Spanier, der in Doha Novak Djokovic bezwungen und in diesem Jahr in neun Partien noch nie verloren hatte, ins Spiel. Am Ende spielte er ein praktisch perfektes Tiebreak, indem Bautista Agut keinen einzigen Punkt bei eigenem Service gewann. Nach dreieinviertel Stunden nützte Tsitsipas seinen ersten Matchball eiskalt.

Der Grieche war bereits als Junior ein grosses Talent, 2016 wurde er die Nummer 1 des Junioren-Rankings und in Klosters U18-Europameister. Mit 20 Jahren und 168 Tagen ist er der jüngste Spieler in einem Grand-Slam-Halbfinal seit Novak Djokovic am US Open 2007 noch 58 Tage jünger war. Im Halbfinal trifft Tsitsipas am Donnerstag auf den spanischen Superstar Rafael Nadal oder den ebenfalls überraschenden, 21-jährige Amerikaner Frances Tiafoe.

