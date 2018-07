Cüneyt Cakir steht im zweiten Halbfinal im Einsatz © KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir pfeift am Mittwoch in Moskau den zweiten WM-Halbfinal zwischen England und Kroatien. Der 41-Jährige stand bislang zweimal in Russland im Einsatz, in den Vorrunden-Partien Nigeria gegen Argentinien (1:2) und Marokko gegen den Iran (0:1).