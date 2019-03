Die gegenwärtige Konjunkturlage in der Türkei dürfte ihm nicht gefallen: Präsident Recep Tayyip Erdogan. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Pool Presidential Press Service

Die türkische Wirtschaft ist zum Jahresende 2018 in die Rezession gerutscht. Wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, ging die Wirtschaftsleistung (BIP) im Schlussquartal bereinigt um 2,4 Prozent zum Vorquartal zurück.