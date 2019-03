Türkischer Kulturmäzen vor Gericht

Der Journalist Can Dündar (im Bild), der türkische Kulturmäzen und Bürgerrechtler Osman Kavala und weitere Mitangeklagte stehen im Juni in Istanbul wegen "Versuchs zum Sturz der Regierung" vor Gericht. © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Der türkische Kulturmäzen und Bürgerrechtler Osman Kavala kommt am 24. Juni wegen «Versuchs zum Sturz der Regierung» in Istanbul vor Gericht. Der Prozess gegen Kavala und 15 Mitangeklagte im Gefängnis von Silivri am Rande der Bosporus-Metropole stattfinden.