Tunesische Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

In Tunis haben Demonstranten in der Nacht zu Samstag Reifen angezündet, Strassen gesperrt und Sicherheitskräfte mit Steinen beworfen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/STR

Tunesische Sicherheitskräfte haben in der Nacht zu Samstag Tränengas gegen randalierende Demonstranten in der Hauptstadt Tunis eingesetzt. Die Demonstranten zündeten Reifen an, sperrten Strassen und warfen Steine auf die Sicherheitskräfte.Dies berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur DPA.