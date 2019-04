TVO feiert an der Offa Geburtstag

1999 ging das Ostschweizer Fernsehen TVO auf Sendung. Seither hat sich viel getan: Ein neues Studio, neue Moderatorinnen und Moderatoren und riesige Schritte in der Technik. Eine schöne Übersicht der Geschichte von TVO findest du in unserer Galerie.

An der Offa haben Besucherinnen und Besucher die Chance, hinter die Kulissen von TVO zu schauen. Der Regionalsender produziert dort täglich eine Sendung mit Gästen aus der 20-jährigen TVO-Geschichte. Ausserdem kann man in fünf Multimedia-Shows auf 20 Jahre TVO zurückblicken.

In der Halle 2.1 können die Besucherinnen und Besucher auch ihre ganz persönlichen Glückwunsch-Botschaften für TVO aufnehmen. Mit etwas Glück erscheinen sie dann während der Offa am Abend in der Sendung.

