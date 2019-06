Dies erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Betroffen seien 4779 Twitter-Konten. Ausserdem seien vier Twitter-Konten gelöscht worden, die mit der in St. Petersburg angesiedelten Internet Research Agency in Verbindung gebracht würden. Dabei handelt es sich um eine Trollfabrik, die laut US-Sonderermittler Robert Mueller versucht haben soll, die US-Präsidentenwahl 2016 zu beeinflussen.

(SDA)