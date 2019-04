Twitter erleichtert Melden von Falschinformationen über Wahlen

Er hat den Begriff Fake News erst richtig populär gemacht: US-Präsident Donald Trump. Kritiker sehen ihn auch als Produzenten solcher - jedenfalls von so genannten alternative facts. © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Twitter erleichtert es künftig seinen Nutzern, irreführende Botschaften zur Stimmabgabe bei Wahlen an das Internetunternehmen zu melden. Eine entsprechende Funktion wird zunächst in die in Europa und Asien verfügbare Twitter-App eingebaut.