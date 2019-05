Uber-Aktien fallen auch am zweiten Börsentag

Die Aktien des Fahrdienstleisters Uber haben seit dem Börsengang bereits rund 17 Prozent verloren. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Für die Uber-Aktien ist es nach dem verpatzten Börsendebüt auch am zweiten Börsentag steil abwärts gegangen. Die Papiere verloren am Montag rund 10,75 Prozent und schlossen bei 37,10 Dollar.Uber hatte die Anteilsscheine am Ende vergangener Woche noch für 45 Dollar an Investoren verkauft.