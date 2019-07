Uber liefert nun auch in Zürich Essen aus

Das "Uber-Taxi" liefert nun auch in der Deutschschweiz Essen aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Der Essenslieferdienst von Uber ist in Zürich gestartet. Die entsprechende App von Uber Eats sei ab sofort auch in der Limmatstadt aktiv, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.