Uber nimmt Kurs auf die Börse in New York

Der Fahrdienstleister Uber macht bei seinem Börsengang vorwärts. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat die Weichen für seinen Börsengang gestellt. Das Unternehmen will seine Aktien zu einem der grössten Gang aufs Parkett aller Zeiten an der New York Stock Exchange unter dem Tickerkürzel «UBER» listen lassen.