Uber will Tests seiner Selbstfahr-Autos nach Unfall wiederaufnehmen

Der Fahrdienstleister Uber will wieder Test mit seinen selbstfahrenden Autos aufnehmen, nachdem diese aufgrund eines Unfalls gestoppt worden waren. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Nach einem tödlichen Unfall will Uber die Testfahrten seiner selbstfahrenden Autos im «manuellen Modus» wieder aufnehmen. Ein Experte am Steuer solle das Auto bei den Tests die ganze Zeit über «manuell kontrollieren», erklärte der US-Fahrdienst am Dienstag.