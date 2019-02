UBS-Berufungsprozess wird mehrere Jahre dauern

UBS-Chef Sergio Ermotti übt in einer internen Mitteilung an die Mitarbeitenden scharfe Kritik am Urteil eines Pariser Gerichts vom Mittwoch. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Ein Gericht in Paris hat die UBS am Mittwoch zu einer Rekordbusse verdonnert. Die Grossbank wird gegen dieses Urteil in Berufung gehen. UBS-Chef Sergio Ermotti geht davon aus, dass sich der Berufungsprozess über viele Jahre hinziehen wird.