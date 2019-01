UBS-Datenklau: Verurteilung zu Freiheitsstrafe

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat einen früheren UBS-Mitarbeitenden wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten verurteilt. Er hatte Bankkundendaten an Deutschland verkauft. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI