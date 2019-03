Vermutlich über 150 Tote bei Flugzeugabsturz

Die Boeing 737 der Ethiopian Airlines sei in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gestartet. Nur sechs Minuten nach dem Start soll die Maschine abgestürzt sein, meldet das äthiopische Newsportal «Ethiopia24 News» auf Twitter. Gemäss ihren Mitteilungen waren 148 Passagiere und acht Crew-Mitarbeiter in der Unglücksmaschine. Die Airline bestätigt den Absturz und meldet 149 Passagiere an Bord.

Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.

— Ethiopia24 News (@Ethiopia24News) March 10, 2019