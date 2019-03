Über 1500 Schildkröten in Koffern gefunden

Der Zoll in Manila hat 1529 in Koffern versteckte und mit Klebeband verschnürte Schildkröten gefunden. © KEYSTONE/AP BUREAU OF CUSTOMS PUBLIC INFORMATION OFFICE

Philippinische Behörden haben auf dem Flughafen von Manila 1529 in Koffern versteckte Schildkröten sichergestellt. Die mit Klebeband verschnürten Tiere waren lebendig, als Beamte sie am Sonntagabend in vier zurückgelassenen Koffern fanden.