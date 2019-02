Über 6400 Unterschriften für Schlachthof-Schliessung in Martigny

Die Tierschutzorganisation PEA verlangt die sofortige Schliessung des Schlachthofs in Martigny - wegen mutmasslich unhaltbarer Zustände. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die Tierschutzorganisation PEA (Pour l’égalité animale) hat laut eigenen Angaben innert zwei Tagen über 6400 Unterschriften für eine Schliessung des Schlachthofs in Martigny gesammelt. Sie hatte zuvor in einem Video unhaltbare Zustände in der Institution angeprangert.