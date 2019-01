Schweiz: Über 700 kg Abfall pro Kopf

Die Schweiz gehört im europäischen Vergleich zu den eifrigsten Abfall-Produzenten. Aber auch beim Recyceln und Kompostieren sind die Eidgenossen Musterknaben. (Archivbild) © Keystone/PATRICK HUERLIMANN

Über 700 Kilo pro Kopf fallen in der Schweiz jährlich an Siedlungsabfall an. Im europäischen Vergleich bedeutet das den dritten Platz. Dafür gehört die Schweiz aber auch beim Recyceln zu den Musterknaben.