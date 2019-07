80 Prozent der Bio-Produkte in Plastik verpackt

Plastik, wo das Auge hinreicht: Bio-Karotten und -Salat bei einem Schweizer Detailhändler. (Archivbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Biologische Produkte gibt es in der Schweiz fast nur in einer Plastikverpackung zu kaufen. Ein Test der Stiftung Konsumentenschutz ergab, dass 83 Prozent der Bio-Gemüse in Plastikfolien eingehüllt sind. Besser sieht es ausgerechnet bei konventionellen Produkten aus.