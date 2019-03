Über vier von fünf Mediennutzern halten Fake News für ein Problem

US-Präsident Donald Trump spricht seit Jahren von Fake News und "alternativen Fakten". Viele Deutschschweizer Mediennutzer betrachten gezielte Falschinformationen auch hierzulande als ein Problem. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

Die grosse Mehrheit der Deutschschweizer Medienkonsumenten betrachten Fake News als ein aktuelles oder nahendes Problem in der Schweiz. Zwei von fünf Befragten geben zudem an, dass in der Schweiz versucht wird, mit Falschinfos Wahlen und Abstimmungen zu manipulieren.