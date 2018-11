Über zwei Dutzend Wale gestrandet

Mehr als zwei Dutzend Grindwale gestrandet: Eines der verandeten Tiere am Strand des Nationalparks Croajingolong. © KEYSTONE/DEPARTMENT OF ENVIRONMENT / AAP/SUPPLIED / HANDOUT

In Australien sind mehr als zwei Dutzend Grindwale gestrandet und teils qualvoll verendet. Die Tiere wurden an einem einsamen Strand im Croajingolong National Park im Südosten des Kontinents an Land getrieben.