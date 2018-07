Überdurchschnittlich viele Sommertage

Noch ist der Juli nicht vorbei, doch schon sind die für einen durchschnittlichen Sommer zu erwartenden Sommertage erreicht oder teilweise schon überschritten, schreibt Meteonews in einer ersten Zwischenbilanz.

Wie Meteonews mitteilt, begann der Sommer 2018 bereits ausserordentlich früh, so wurde am 18. April zum Beispiel in Chur, Basel-Binningen oder in Sitten ein erster Sommertag (Tage mit Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr) verzeichnet. Auch im Mai und Juni war es überdurchschnittlich warm.

Die grosse Hitze blieb bisher aber aus, so liegen wir bezüglich Hitzetagen (Tage mit Höchsttemperaturen von 30 Grad und mehr) ziemlich im Durchschnitt, im Süden und speziell auch inneralpin wurden hingegen bereits überdurchschnittlich viele Hitzetage registriert.

Wenn der August ähnlich verläuft wie bisher, dürfte sich dieser Sommer zwar hinter dem Hitzesommer 2003, aber sicherlich unter den wärmsten Sommern seit Messbeginn einreihen.