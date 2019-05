Selbstunfall führt zu Stau auf A1

Das Auto war auf der Überholspur unterwegs, ehe es verunfallte. © Leserreporter FM1Today

Kurz nach Wil auf der Autobahn A1 ist am Samstagnachmittag ein Auto in die Mittelleitplanke gekracht. Die Überholspur in Fahrtrichtung Zürich war während der Unfallaufnahme gesperrt.