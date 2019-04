Übernahme von Biella-Neher steht bevor

Der für siene Ordner und Ringhefte bekannte Büroartikelhersteller Biella-Neher wird bald französisch. (Archiv) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Büroartikel-Hersteller Biella-Neher dürfte bald definitiv in französische Hände übergehen. Die meisten Aktionäre nahmen das Kaufangebot der in Paris beheimateten Exacompota SAS von Mitte März an.