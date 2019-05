Dauerregen – Thur tritt im Toggenburg über die Ufer

Im Kanton St. Gallen mussten in der Nacht auf Dienstag wegen starker Regenfälle gleich mehrere Feuerwehren ausrücken. (Symbolbild) © KEYSTONE/APA/APA/LUKAS HUTER

In der Ostschweiz hielt der Dauerregen auch am Dienstag an. Einzelne Flüsse – wie die Thur im Toggenburg – traten über die Ufer, es kam zu kleineren Überschwemmungen. Die Feuerwehren mussten zum Wasserauspumpen ausrücken.