Überschwemmungen in der Ostschweiz nach heftigen Gewittern

Am Mittwoch zogen teils heftige Gewitter über die Ostschweiz. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA DPA/PATRICK PLEUL

Heftige Gewitter haben in der Ostschweiz am Abend des Nationalfeiertags die Feuerwehren auf Trab gehalten. Sie mussten zu mehreren hundert Einsätzen ausrücken. Im Kanton Graubünden wurde am Flüelapass die Strasse verschüttet. In St. Gallen stand die A13 unter Wasser.