Bobi Wine zur Behandlung USA

Wine werde zusammen mit seiner Frau Barbie und seinem Bruder Daks Sentamu über Amsterdam in die USA fliegen.

Der frühere Reggae-Star, der mit richtigem Namen Robert Kyagulanyi heisst, war Mitte August festgenommen worden, nachdem Oppositionelle den Konvoi von Staatschef Yoweri Museveni mit Steinen beworfen und ein Fahrzeug beschädigt hatten. Wine wurde wegen illegalen Waffenbesitzes und Hochverrats angeklagt.

Nach eigenen Angaben wurde er im Armeegewahrsam geschlagen und gefoltert. Am Montag kam er nach zwei Wochen Haft gegen Kaution auf freien Fuss.

Am Donnerstagabend wurde der Abgeordnete dann nach Angaben seiner Anwälte am Flughafen von Entebbe erneut festgenommen. Er sei in ein Regierungsspital in Kampala eingeliefert worden. Dort habe er sich mit seiner Frau in einem Raum verschanzt und den Armeeärzten den Zutritt verweigert, sagte Wines internationaler Anwalt Robert Amsterdam. «Der Arzt, der Bobis Folter überwachte, gehört zu dem Team, das zu ihm wollte.»

Am Mittwoch hatte sich Uno-Menschenrechtskommissar Zeid Ra’ad Al Hussein besorgt angesichts des brutalen Vorgehens gegen ugandische Oppositionspolitiker geäussert. Er sei «besonders beunruhigt» wegen der Vorwürfe gegen Sicherheitskräfte, diese hätten einige von insgesamt 34 Inhaftierten «gefoltert und misshandelt».

Ugandas Oberster Richter Bart Katureebe erinnerte am Freitag an das in der Verfassung verankerte Folterverbot: «Sicherheitskräfte, wenn ihr Ugander festnehmt, behandelt sie wie Menschen, nicht wie Tiere», sagte er.

Der 2017 ins Parlament gewählte Bobi Wine ist dem langjährigen Staatschef Yoweri Museveni ein Dorn im Auge. Der frühere Sänger hat viele Anhänger unter den jungen Ugandern.

Der 74-jährige Museveni regiert das ostafrikanische Land bereits seit 1986. Es wird erwartet, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2021 erneut antritt – durch eine Verfassungsänderung wurde kürzlich die Altersgrenze von 75 Jahren für Präsidentschaftskandidaten aufgehoben.

