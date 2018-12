Die Weihnachtstage stehen kurz vor der Tür. Doch bevor es nach Hause geht um das heilige Fest im Rahmen seiner Liebsten in Ruhe zu geniessen, gilt es noch eimal so richtig zu feiern. Der Paul Club in St.Gallen geht da mit gutem Beispiel voran. Ganz dem Motto treu, schmeisst er nämlich eine Ugly Christmas Sweater Party.

Also zieht euren schönsten, hässlichsten Weihnachtspullover an, packt eure Freunde und feiert durch die Nacht. Am Samstag, 22. Dezember ab 22 Uhr im Paul Club in St.Gallen. Reservation via info@paulclub.ch