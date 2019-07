Ugolkova im Halbfinal – Frauen-Staffel verpasst Olympia-Quotenplatz

Maria Ugolkova im Vorlauf über 200 m Lagen © KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Maria Ugolkova übersteht am ersten WM-Tag der Schwimmer in Gwangju als einzige Schweizerin die Vorläufe. In ihrer Paradedisziplin 200 m Lagen erreicht sie als 14. die Halbfinals vom Nachmittag.Ugolkova schlug nach den vier Längen in je einem Schwimmstil in 2:12,35 an.