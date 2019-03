Uhren wurden in der Nacht um eine Stunde vorgestellt

Möglicherweise zum drittletzten Mal wurden die Uhren in der Schweiz und in Europa in der Nacht auf Sonntag um eine Stunde vor auf Sommerzeit gestellt. (Themenbild) © KEYSTONE/APA/APA/HELMUT FOHRINGER

In der Schweiz und den meisten europäischen Ländern gilt wieder die Sommerzeit. Um Punkt 2 Uhr wurden die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Die Nacht wird wieder eine Stunde kürzer, dafür bleibt es am Abend länger hell. Die Sommerzeit dauert bis am 27. Oktober.