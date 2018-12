Die Uhrenexporte sind im Berichtsmonat um 3,9 Prozent auf 2,06 Milliarden Franken angestiegen, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag mitteilte. Damit setzen die Uhrenexporte das Wachstum im laufenden Jahr fort. Einzig die Wachstumsdelle im September (-6,9%) hatte den Aufschwung etwas gedämpft. Doch bereits im Oktober zogen die Exporte mit 7,2 Prozent wieder kräftig an. Und auch in den Monaten August (+5,5%), Juli (+6,6%) sowie Juni (+12%) war die Entwicklung positiv.

(SDA)