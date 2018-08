Umsonst gekämpft – Anwohner verlieren Haltestelle

«Es gibt so viele Leute, die froh wären, wenn sie nach St.Gallen fahren könnten», sagt Frida Krüsi, die die Haltestelle an der Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden seit 16 Jahren benutzt, gegenüber TVO. Wer ab Dezember aufs «Trogener Bähnli» will, muss 700 Meter weiter gehen als bisher.

Ein Weg, den Bernhard Müller nicht unter die Füsse nehmen kann: Wegen einer Nierenkrankheit muss er jeden zweiten Tag zur Dialyse ins Kantonsspital St.Gallen. Aufs Auto umzusteigen, ist für Müller keine Lösung. «Danach bin ich jeweils so müde, dass es viel zu gefährlich wäre, Auto zu fahren.»

«Habe ein ungutes Gefühl»

Auch die Tochter von Christian Zeller, einem Bauern aus St.Georgen, ist auf die Haltestelle Rank angewiesen. Nun muss sie mit ihrem Töffli fast einen Kilometer mehr auf der Hauptstrasse zurücklegen. Letztes Jahr wurde ein Mädchen auf der Strecke schwer verletzt. «Ich habe ein ungutes Gefühl», sagt der Landwirt.

Rechtsanwalt Daniel Ehrenzeller, der sich für den Erhalt der Haltestelle stark gemacht hat, kann den Entscheid der Behörden nicht verstehen. «Die Argumente zur Aufhebung sind nach uns reine Vorwände, um ein wenig sparen zu können.» Der öffentliche Verkehr habe seinen Preis.

Haltestelle ist nicht behindertengerecht

Letzteres bestätigt der Kanton St.Gallen, der die Aufhebung beschlossen hat: Täglich würden beim Rank lediglich 30 Personen ein- und aussteigen. Zudem müsse man zehntausende Franken in die Infrastruktur investieren, um die Haltestelle weiter zu betreiben, da diese nicht behindertengerecht ist.

Ein «Zückerli» fordern die Anwohner, auch wenn am Beschluss nichts zu rütteln ist. Mehr dazu im TVO-Beitrag.

(lag)