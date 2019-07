Thunberg nimmt an Klimagipfel in Lausanne teil

Mit wöchentlichen Schulstreiks am Freitag begann es: Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist zum Aushängeschild der internationalen Klimaprotestbewegung geworden. (Archivbild) © Keystone/APA/APA/GEORG HOCHMUTH

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg nimmt vom 5. bis zum 9. August am Klimagipfel «Smile for Future» in Lausanne teil. Zum Treffen werden mehr als 450 junge Menschen aus 37 europäischen Ländern erwartet.