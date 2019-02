Umweltalarm nach übergelaufener Biogasanlage

Die Biomasse floss auf das benachbarte Grundstück und in einen Kanal. © LPVB

In Lustenau stank es am Samstagmorgen wortwörtlich zum Himmel. Bei der Firma «Loacker» in Lustenau kam es zu einem Umweltalarm. Eine unbekannte Menge an Biogas lief aus einem Gärrestetank. Glücklicherweise kam es zu keiner Umweltgefährdung.