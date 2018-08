LED-Show statt Feuer

Wegen der Trockenheit machen Umweltaktivisten auf dem Pizol mit einer LED-Show auf den Klimawandel aufmerksam. © Bild: CIPRA

Vom Klimawandel eingeholt: Umweltaktivisten können dieses Jahr wegen der Trockenheit keine Mahnfeuer in den Bergen machen. Am Pizol gibt es am Samstag stattdessen eine LED-Show.