Unbekannter spendet Tierheim 20’000 Franken

Eine Spende dieser Grössenordnung ist beim Tierheim in Basel äusserst ungewöhnlich: 20'000 Franken überreichte ein Unbekannter am Freitag in bar. © Tierheim an der Birs/TBB

20’000 Franken in bar hat ein Unbekannter dem Basler Tierheim gespendet. Er kündigte die Spende am Telefon an und überreichte das Geld persönlich. Seine Schwester habe im Tierheim einen Hund adoptiert und sei begeistert.