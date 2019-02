Unbekannter Wolf tappt in Fotofalle

Der erste Wolf im Glarnerland seit der Rückkehr des Raubtieres in die Schweiz wurde im September 2016 oberhalb Mollis auf Video gebannt. © KEYSTONE/AMT FUER JAGD UND FISCHEREI GL/TONI KELLER JR

Im Glarnerland ist wieder ein Wolf nachgewiesen worden. Das Tier tappte vergangene Woche in Filzbach auf Gebiet der Gemeinde Glarus Nord in eine Fotofalle. Die Falle war von einer Privatperson an einem gerissenen Reh aufgestellt worden.