Unbewilligte Demonstration für Frauenrechte in Zürich

Mehrere hundert Personen, vorwiegend Frauen, nahmen in Zürich an der unbewilligten Demonstration für Frauenrechte teil. © 8. März-Frauenbündnis Zürich

In der Zürcher Innenstadt hat am Samstag eine unbewilligte Demonstration für Frauenrechte stattgefunden. Laut Polizeiangaben nahmen an der Kundgebung und dem Demonstrationszug mehrere hundert Personen, vorwiegend Frauen, teil.