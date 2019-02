Gähnende Leere am EuroAirport in Basel - aufgrund eines unerwarteten Streiks von Fluglotsen mussten am Dienstagabend zahlreiche Flüge gestrichen beziehungsweise umgeleitet werden. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Aufgrund eines unerwarteten Streik von Fluglotsen am EuroAirport in Basel ist es am Dienstagabend zu starken Beeinträchtigungen des Flugverkehrs gekommen. 25 ankommende Flüge sowie 12 Abflüge mussten annulliert werden.